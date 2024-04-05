Студентка-отличница попалась ФСБ за сотрудничество с Украиной

ФСБ задержала в ЛНР студентку за передачу ВСУ данных о российских военных

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали за сотрудничество с Украиной студентку, которая передавала данные о российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Задержанная — студентка последнего курса отделения социологии местного вуза, отличница. Жительница ЛНР решила пойти на сотрудничество с украинскими вооруженными формированиями, руководствуясь личными мотивами, отметили в спецслужбе.

Студентка связалась через украинские Telegram-каналы c администраторами и отправляла им данные о местах дислокации российских подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО). Задержанная на допросе рассказала, что возле дорожных знаков она фотографировала проезжавшие мимо нее военные машины, администратор интересовался у нее обстановкой в городе и о чем разговаривают бабушки на лавочках.