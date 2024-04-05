ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

В ЛНР ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении задержанного следователи завели уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, с 2019 года мужчина помогал СБУ раскрывать личности пограничников из России и данные об их транспортных средствах. Во время допроса задержанный подтвердил вербовку. Он рассказал, что выполнял различные поручения Киева.

Ранее в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины.