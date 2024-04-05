Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 5 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

В ЛНР ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении задержанного следователи завели уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, с 2019 года мужчина помогал СБУ раскрывать личности пограничников из России и данные об их транспортных средствах. Во время допроса задержанный подтвердил вербовку. Он рассказал, что выполнял различные поручения Киева.

Ранее в Донецкой народной республике ФСБ задержала жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Продолжение в новости Студентка-отличница попалась ФСБ за сотрудничество с Украиной
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Звезда «Женского стендапа» высказалась о конфликтах с другими комиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше