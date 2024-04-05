Три штурмовика и пять пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ уничтожены на аэродроме

Минобороны: три Су-25 и пять пусковых установок ЗРК ВСУ уничтожены на аэродроме

Три украинских штурмовика Су-25 и пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на аэродроме базирования. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции за период с 31 марта по 5 апреля.

Удары по районам скопления военной техники противника были нанесены ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

Помимо этого, за неделю российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты два истребителя Су-27 ВСУ и один МиГ-29, добавили в военном ведомстве.

4 апреля Минобороны сообщило о нанесении удара по базе иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что пункт дислокации наемников располагался близ населенного пункта Мерефа. Сведений о последствиях удара в министерстве не привели.