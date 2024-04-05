Убитой жене экс-министра Казахстана посвятили показ в Париже

Дизайнер Акшулакова посвятила показ жене экс-министра Казахстана Бишимбаева

Дизайнер Зарина Акшулакова посвятила показ собственного бренда I'm Different Салтанат Нукеновой, убитой жене экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известно, что дефиле состоялось в Париже в ноябре 2023 года, однако кадрами с мероприятия основательница марки поделилась только сейчас. На размещенном видео манекенщица идет по подиуму в мужской оверсайз-рубашке белого цвета. По словам модельера, данный предмет гардероба является символом страшных событий, которые происходят в Казахстане.

«Настал день, когда мне по-настоящему захотелось рассказать о ноябрьском показе в Париже. После дефиле мне дали слово, на французском я воспользовалась возможностью и сделала заявление: "Эта огромная рубашка как искаженная форма — гротеск. В Казахстане большая проблема — домашнее насилие, высокое социальное давление на женщин, традиционное и от мужчин"», — высказалась Акшулакова в публикации.

Куандыка Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года в Астане. Днем ранее экс-министр экономики и его жена были на концерте, где поссорились. Затем они отправились в ресторан BAU, где бывший чиновник избил жену. Сейчас над ним идет суд, его обвиняют в лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.