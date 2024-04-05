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14:38, 5 апреля 2024Экономика

Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

Украина ввела санкции против семи физических лиц и 86 организаций из России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении семи физических лиц, среди которых граждане самой Украины, России, Румынии и Израиля, и 86 российских организаций. В основном в них представлены промышленные предприятия.

Санкции введены на период от трех до десяти лет. Они предусматривают полную блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет на передачу технологий, прав на объекты права и другие меры.

Ранее «Ведомости» сообщили, что США в рамках политики контроля за исполнению ограничительных мер сменили тактику по отсечению России от международных расчетов. Они начали отслеживать корреспондентские счета российских банков за рубежом и персонально разговаривать с топ-менеджментом иностранных финансовых организаций, угрожая им вторичными санкциями.

В результате число желающих сотрудничать с российскими контрагентами резко сократилось, а средний срок жизнь коррсчетов не превышает шести месяцев. В первую очередь американцев интересуют банки из Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ.

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      Платон Щукин
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