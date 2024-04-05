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09:01, 5 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о быстром продвижении на авдеевском направлении

Гагин: ВС России быстро продвигаются на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные быстро продвигаются на авдеевском направлении, ежедневно уничтожая очередные укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта», — отметил он.

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Гагин подчеркнул, что причиной быстрого продвижения бойцов Вооруженных сил (ВС) России стало то, что украинские военные изначально не были намерены отступать из Авдеевки и считали ее «последней крепостью», которую они никогда не сдадут.

По его словам, в Киеве свято верили, что страны НАТО будут постоянно снабжать Украину боеприпасами, техникой и финансами, а также надеялись на прибытие иностранных наемников, однако этого не произошло. Кроме того, советник главы ДНР предположил, что солдаты ВСУ не были готовы отступать на запасные линии обороны, так как их просто не было.

Ранее Гагин сообщил, что российские военные вошли в пригород Часова Яра. При этом он отметил, что за год украинские войска превратили город в серьезный укрепрайон и заминировали его территорию.

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      Александр Курбатов
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