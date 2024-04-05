В ФРГ назначили командующего элитным подразделением для операций НАТО

Spiegel: генерал Кроне подготовит бойцов ФРГ к операциям НАТО по защите альянса

В ФРГ назначили генерала Александра Кроне новым главой Командования сил специального назначения (KSK), являющегося элитным подразделением бундесвера. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Элитное подразделение, дислоцированное в Кальве, обучено освобождению заложников за границей, а также выполнению миссий в тылу врага и оснащено новейшими технологиями. Около 1500 солдат проходят чрезвычайно тяжелую подготовку, каждая командная группа укомплектована специалистами и в чрезвычайной ситуации может действовать практически самостоятельно», — отмечается в материале издания.

Авторы материала обращают внимание, что бригадный генерал ранее командовал сухопутными войсками подразделения быстрого реагирования Североатлантического альянса. Предполагается, что новый командующий приведет KSK к стандартам альянса и затем оно может быть задействовано в операциях по защите блока.

Ранее политический консультант Государственного департамента США и Пентагона, историк Эдвард Люттвак заподозрил Францию и Британию в тайной подготовке войск для отправки на Украину. Он также подчеркнул, что НАТО может пойти на данный шаг из нежелания допустить поражение Киева.