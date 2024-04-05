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04:41, 5 апреля 2024Мир

В Германии объявили о создании нового вида войск

Министр обороны ФРГ Писториус объявил о создании в бундесвере кибервойск

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках реформы получат четвертый вид войск. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РИА Новости.

Кибервойска будут противодействовать гибридным угрозам, от кампаний дезинформации до борьбы с кибератаками.

Корме того, глава минобороны рассказал о планах передать сухопутные силы, авиацию, военно-морской флот и информационные войска под общее управление. Для этого будет создано единое оперативное командование.

Ранее газета Financial Times указала, что Писториус вознамерился провести самые радикальные реформы бундесвера со времен холодной войны. По оценке издания, немецкая армия будет реорганизована «сверху донизу».

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      Марина Совина
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