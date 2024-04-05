Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 5 апреля 2024Мир

В Китае назвали уловкой слова Зеленского про переговоры

Аналитик Лян: заявлением про переговоры Зеленский пытается надавить на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский пытается надавить на Запад, заявляя о готовности к мирным переговорам без выхода на границы 1991 года. Такое мнение высказал военный аналитик Лян Юнчунь в эфире Национального радио Китая (CNR).

Он пояснил, что с помощью подобных заявлений глава государства хочет добиться новой помощи от союзников. Эксперт напомнил, что европейские страны сократили помощь Киеву, он также лишился финансовой поддержки со стороны США.

При этом, указал аналитик, украинские войска оказались в тяжелом положении, а поддерживать ситуацию на фронте в одиночку им не удастся. «Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — утверждает он.

Однако Юнчунь усомнился в том, что США поддержат идею переговоров. Он пояснил, что им невыгоден такой вариант, поскольку украинский конфликт позволяет ослаблять одновременно Россию и Европу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      Названы два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны

      В Китае назвали уловкой слова Зеленского про переговоры

      Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец

      ПВО сбила более 40 воздушных целей в Ростовской области

      Врач предупредила об опасных симптомах бессонницы

      Переспавшая с 300 мужчинами за год порномодель пожаловалась на хейтеров

      В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

      Захарова оценила тон переговоров главы Минобороны России с коллегой из Франции

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше