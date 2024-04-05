В Китае назвали уловкой слова Зеленского про переговоры

Аналитик Лян: заявлением про переговоры Зеленский пытается надавить на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский пытается надавить на Запад, заявляя о готовности к мирным переговорам без выхода на границы 1991 года. Такое мнение высказал военный аналитик Лян Юнчунь в эфире Национального радио Китая (CNR).

Он пояснил, что с помощью подобных заявлений глава государства хочет добиться новой помощи от союзников. Эксперт напомнил, что европейские страны сократили помощь Киеву, он также лишился финансовой поддержки со стороны США.

При этом, указал аналитик, украинские войска оказались в тяжелом положении, а поддерживать ситуацию на фронте в одиночку им не удастся. «Так что просьба о мирных переговорах — это как вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — утверждает он.

Однако Юнчунь усомнился в том, что США поддержат идею переговоров. Он пояснил, что им невыгоден такой вариант, поскольку украинский конфликт позволяет ослаблять одновременно Россию и Европу.