В Кремле оценили слова Макрона о желании России сорвать Игры-2024

Песков: обвинения Макрона о желании России сорвать Олимпиаду-2024 неприемлемы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании России сорвать Олимпийские игры-2024. Его цитирует ТАСС.

«Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией», — заявил пресс-секретарь президента России. Песков назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.

Ранее Макрон заявил BBC, что Россия ставит под угрозу проведение Олимпиады. По его мнению, Россия проводит кампанию дезинформации с целью срыва турнира.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.