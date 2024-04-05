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15:18, 5 апреля 2024Спорт

В Кремле оценили слова Макрона о желании России сорвать Игры-2024

Песков: обвинения Макрона о желании России сорвать Олимпиаду-2024 неприемлемы

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании России сорвать Олимпийские игры-2024. Его цитирует ТАСС.

«Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией», — заявил пресс-секретарь президента России. Песков назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.

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Ранее Макрон заявил BBC, что Россия ставит под угрозу проведение Олимпиады. По его мнению, Россия проводит кампанию дезинформации с целью срыва турнира.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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