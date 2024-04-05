В МИД заявили о нежелании церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине. Ее цитирует ТАСС.
Отвечая на заявление французского президента Эммануэля Макрона в связи с телефонным разговором министров обороны России и Франции, Захарова подчеркнула, что «церемониться с теми, кто финансирует кровопролитие против нашей страны, никто не будет».
3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
После переговоров Макрон заявил, что расценивает как угрозу слова российского министра во время беседы с его французским коллегой. «Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — сказал он.