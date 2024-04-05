В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракте в «Крокусе»

В Новых Ватутинках на территории Новой Москвы подожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованной фотографии видно покрытый копотью камень с установленной на нем памятной таблицей и обуглившиеся цветы.

Канал утверждает, что неизвестные подожгли установленный местными жителями мемориал в ночь на 5 апреля.

Утром 5 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил об установлении связи теракта в «Крокусе» с проведением специальной военной операции. В СК сообщили о получении подтверждений этой версии в ходе исследования мобильных телефонов террористов.

