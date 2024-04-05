В Москве задержали иностранца за приставания к двум десятилетним детям

В Москве задержали иностранца, пристававшего к двум детям в надземном переходе

В Москве задержали 35-летнего гражданина Таджикистана, домогавшегося двух десятилетних детей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, иностранец приставал к детям в надземном переходе на первом Кожуховском проезде. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

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