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12:11, 5 апреля 2024Силовые структуры

В Москве задержали иностранца за приставания к двум десятилетним детям

В Москве задержали иностранца, пристававшего к двум детям в надземном переходе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве задержали 35-летнего гражданина Таджикистана, домогавшегося двух десятилетних детей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, иностранец приставал к детям в надземном переходе на первом Кожуховском проезде. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 21-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и расправу над своей 17-летней племянницей.

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      Екатерина Кашурникова
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