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11:53, 5 апреля 2024Мир

В ООН приняли резолюцию о привлечении Израиля к ответственности за преступления

Reuters: в ООН приняли резолюцию о преступлениях Израиля в секторе Газа

Фото: lev radin / Shutterstock / Fotodom

Совет ООН по правам человека принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию, призывающую привлечь Израиль к ответственности за возможные военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что за резолюцию проголосовали двадцать восемь стран, тринадцать воздержались и шесть проголосовали против.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора шантажировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предмет оказания дальнейшей помощи Тель-Авиву. В частности, американский лидер требовал изменить отношение израильской армии к мирному населению Газы и обеспечить его права.

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      Максим Габриелян
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