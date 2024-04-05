Стало известно о шантаже Байденом Нетаньяху

NYT: Байден шантажировал премьер-министра Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора шантажировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дальнейшей помощью стране. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В ходе получасового разговора американский президент пригрозил, что сможет в будущем предоставить поддержку только при условии улучшения отношения Израиля к гражданскому населению в секторе Газа.

«Байден назвал гуманитарную ситуацию в анклаве неприемлемой и настоял на том, чтобы Нетаньяху быстро принял конкретные меры защиты [населения]», — сообщает издание.

Президент США призвал Нетаньяху заключить с ХАМАС сделку, которая приведет к «немедленному прекращению огня» и освобождению заложников. Белый дом ожидает конкретных шагов от премьера в течение нескольких часов или дней.

Ранее сообщалось, что перед телефонным разговором Байден разозлился на премьер-министра Нетаньяху из-за ухода из жизни сотрудников международной организации World Central Kitchen в результате удара Израиля.