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09:46, 4 апреля 2024Мир

Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонным разговором

Axios: Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонным разговором

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед телефонным разговором, который состоится 4 апреля, из-за ухода из жизни сотрудников международной организации World Central Kitchen (WCK) в результате удара Израиля. Об этом сообщает портал Axios.

«Байден разозлился. Накал в отношении Биби [прозвище Нетаньяху] очень высок», — рассказал изданию чиновник из президентской администрации.

Реакция Байдена объясняется фактом личности основателя WCK, шеф-повара Хосе Андреса. Он не только является влиятельным человеком, имеющим связи в Вашингтоне, но и давним сторонником президента США, с которым лично знаком. Источник подчеркнул, что после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Байдену было тяжело решиться на разговор.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по WCK. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.

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      Максим Габриелян
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