Сенатор Волошин: войска НАТО на Украине — очередной шаг по эскалации конфликта

Действия по размещению регулярных войск НАТО на территории Украины под предлогом отправки миссии — очередной шаг по эскалации конфликта. Такое мнение выразил сенатор Совфеда от ДНР Александр Волошин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и присутствии наемников и инструкторов. Сегодняшнее заявление может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России», — пояснил политик.

Он добавил, что вступление войск Североатлантического альянса в столкновение с Вооруженными силами (ВС) России повлечет дополнительные угрозы для международной безопасности. Волошин также отметил, что НАТО опасается прямого конфликта с Россией, так как их запасы вооружений не бесконечны.