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14:58, 5 апреля 2024Мир

Великобритания передала Украине медоборудование на миллионы фунтов

Британия передала Украине медоборудование более чем на два миллиона фунтов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщается в заявлении британского Минздарава, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании пожертвовало Украине спасительное медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов», — указывает министерство.

В пакет помощи Лондон включил аппараты искусственной вентиляции легких, помпы, кислородные концентраторы и увлажнители с подогревом.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили о падающей международной репутации королевства из-за недостаточной помощи Украине.

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