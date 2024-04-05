Великобритания передала Украине медоборудование на миллионы фунтов
Британия передала Украине медоборудование более чем на два миллиона фунтов
Великобритания передала Украине медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщается в заявлении британского Минздарава, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.
«Правительство Великобритании пожертвовало Украине спасительное медицинское оборудование на сумму более чем два миллиона фунтов», — указывает министерство.
В пакет помощи Лондон включил аппараты искусственной вентиляции легких, помпы, кислородные концентраторы и увлажнители с подогревом.
Ранее в Минобороны Великобритании заявили о падающей международной репутации королевства из-за недостаточной помощи Украине.