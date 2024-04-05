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15:21, 5 апреля 2024Россия

Власти описали разрушения после попытки атаки дрона на рынок в Курске

Мэрия Курска: после попытки атаки дрона на рынок павильоны получили повреждения
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В результате попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Курске в четверг, 4 апреля, повреждены два торговых павильонов. Об этом сообщили в мэрии российского города, передает ТАСС.

«В результате атаки украинского БПЛА повреждены два торговых павильона. На месте оперативно работали первый замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, глава Курска Игорь Куцак, оперативные службы. Имелось возгорание после двух взрывов, которое было оперативно ликвидировано», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что никто не пострадал. В результате повреждения также получила охранная будка — там выбиты стекла. Власти пообещали восстановить все разрушенные объекты.

Вечером 4 апреля в Курске был уничтожен украинский беспилотник. После падения дрона начался пожар в районе Центрального рынка.

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      Анастасия Шейкина
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