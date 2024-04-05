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20:31, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач назвал приводящие к проблемам в сексуальной жизни лекарства

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что такие группы препаратов, как антидепрессанты, противозачаточные таблетки и лекарства от гипертонии, могут приводить к проблемам в сексуальной жизни. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Если вы принимаете антидепрессанты, около 40 процентов что мужчин, что женщин страдают половым бессилием, — причем это именно новые антидепрессанты», — рассказал доктор.

Лекарствами, приводящими к проблемам в половой жизни, медик также назвал противозачаточные гормональные препараты. «Прием эстрогена снижает содержание тестостерона в крови, а за половое возбуждение у женщин отвечает не ваш эстроген, а наш тестостерон», — пояснил он.

Мясников также отметил, что к проблемам в интимной жизни может приводить прием лекарств от гипертонии. «Самые распространенные — мочегонные (гирохлортиазид), бета-блокаторы: атенолол, метопролол», — перечислил врач препараты, приводящие к половому бессилию. Специалист рекомендовал при проблемах в сексуальной жизни тщательно проверить список принимаемых лекарств.

Ранее Александр Мясников назвал преимущество интимной жизни. По его словам, занятия сексом улучшают иммунную систему.

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      Олег Давыдов
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