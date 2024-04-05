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15:11, 5 апреля 2024Россия

За неделю российские войска уничтожили два Су-27 и один МиГ-29 ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух Су-27 и одного МиГ-29 ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю российские войска уничтожили два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, удалось уничтожить пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган».

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что за неделю удалось уничтожить 1119 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно, что Россию за ночь и утро 5 апреля пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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