Заключенные отсудили у тюрьмы право посмотреть на солнечное затмение

В США шесть заключенных из штата Нью-Йорк отсудили право посмотреть на затмение

В США заключенные тюрьмы в округе Салливан, штат Нью-Йорк, отсудили у администрации право посмотреть на солнечное затмение. Об этом сообщает The Washington Post.

8 апреля жители США, Канады и Мексики смогут наблюдать полное солнечное затмение. Однако в исправительных учреждениях штата Нью-Йорк на это время был запланирован карантин, и все заключенные должны были находиться в камерах. После того как об этом стало известно, шестеро преступников из тюрьмы округа Салливан подали иск против администрации исправительного учреждения, в котором заявили, что запрет на нахождение на улице во время затмения нарушает их конституционные права.

Они пояснили, что солнечное затмение является важным событием для верующих, исповедующих христианство, ислам и сантерию. В иске уточняется, что затмение описывается в Новом Завете, что важно для христиан, а мусульмане должны произносить в это время специальную молитву. Один из истцов оказался атеистом, но также заявил, что желает увидеть астрономическое явление, и запрет нарушает его права, как приверженца научного восприятия мира.

В итоге в четверг, 4 апреля, стороны пришли к мировому соглашению. Заключенным разрешили присутствовать на улице во время затмения. Более того, администрация тюрьмы обязалась предоставить им солнцезащитные очки для наблюдения за астрономическим явлением.

Адвокаты заключенных понадеялись, что выигранный ими иск создаст прецедент и позволит заключенным других тюрем увидеть полное солнечное затмение.

Ранее сбежавшего из тюрьмы в Великобритании драгдилера обнаружили в пабе с зубной щеткой. 39-летнему Полу Галлахеру оставалось всего полгода до окончания срока, когда он покинул исправительное учреждение открытого типа.

