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16:39, 6 апреля 2024Россия

Беспилотник пытался атаковать российский регион

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинский дрон удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 16.00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В субботу, 6 апреля, ВСУ дважды атаковали Белгородскую область, Сначала они ударили по Белгороду — там в результате удара оказались повреждены 12 домов и поликлиника.

Затем село Муром в Белгородской области атаковали с помощью двух украинских беспилотников. Пострадавших при атаке нет, однако в результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное домовладение, у него загорелась кровля.

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      Анастасия Шейкина
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