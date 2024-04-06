Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 6 апреля 2024Россия

Депутат назвал фейком сообщение о планах России напасть на Казахстан

Депутат Гурулев: сообщение о планах нападения на Казахстан — фейк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан является фейком. Об этом заявил депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулев в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Есть попытка на разных помойных каналах раскачать ситуацию от моего имени. Вся официальная информация только на моем Telegram-канале. Не верьте, это фейки», — сказал он.

По словам депутата, этот вброс является попыткой раскачать ситуацию с друзьями России из Средней Азии. Гурулев заключил, что Россия победит всех.

Ранее Гурулев назвал способ решить одну из проблем участников специальной военной операции (СВО) с оплатой проезда бойцов СВО в отпуск. Он посоветовал покупать билеты за свой счет, а потом получить компенсацию.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели трех человек при прорыве дамбы в Орске

      Снаряд «Вампира» сбили в ходе ударов по Харькову

      Лучший российский борец прокомментировал недопуск к отбору на Олимпиаду

      Жители Орска описали ситуацию в зоне затопления

      Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться

      В российском городе решили построить защитные дамбы из-за паводка

      Депутат назвал фейком сообщение о планах России напасть на Казахстан

      Экипаж «Союза МС-24» вернулся на Землю с МКС

      На Украине раскритиковали позицию Зеленского по границам 1991 года

      Появились подробности о погибших при прорыве дамбы в Орске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше