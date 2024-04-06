Депутат назвал фейком сообщение о планах России напасть на Казахстан

Депутат Гурулев: сообщение о планах нападения на Казахстан — фейк

Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан является фейком. Об этом заявил депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулев в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Есть попытка на разных помойных каналах раскачать ситуацию от моего имени. Вся официальная информация только на моем Telegram-канале. Не верьте, это фейки», — сказал он.

По словам депутата, этот вброс является попыткой раскачать ситуацию с друзьями России из Средней Азии. Гурулев заключил, что Россия победит всех.

Ранее Гурулев назвал способ решить одну из проблем участников специальной военной операции (СВО) с оплатой проезда бойцов СВО в отпуск. Он посоветовал покупать билеты за свой счет, а потом получить компенсацию.