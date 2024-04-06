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16:38, 6 апреля 2024Экономика

Мантуров опроверг передачу бывшего завода Volkswagen другому собственнику

Мантуров: передача бывшего завода Volkswagen другому собственнику не обсуждается

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Передача бывшего завода Volkswagen в Калужской области, который ранее выкупила компания «Арт финанс», не обсуждается. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

«Ну, это слухи. Потому что коллеги ответственно занимаются этим вопросом. Это же не просто так. Но мы, конечно, стимулируем их максимально быстрее это сделать [запустить производство]», — сказал Мантуров.

Так он отреагировал на сообщения в отраслевых Telegram-каналах, где говорилось, что завод Volkswagen в России может сменить собственника из-за срыва сроков запуска производства транспортных средств.

В конце марта сообщалось, что бывший автомобильный завод Volkswagen в России решил продлить простой на предприятии после 1 апреля. Руководство ООО «АГР» (AGR Automotive Group), которое выкупило предприятие в Калужской области у немецкого концерна, велело сотрудникам приехать на завод для ознакомления с приказом о продлении периода простоя, его форме и длительности и другими документами.

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      Анастасия Шейкина
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