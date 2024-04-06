Названы суммы выплат пострадавшим от паводка в российском регионе

Губернатор Паслер: пострадавшие от паводка в Орске получат 20 тысяч рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал суммы выплат пострадавшим от паводка в российском регионе. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Политик сообщил со ссылкой на специалистов, что проект дамбы в Орске был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку. «И такой паводок, скорее, — исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — заявил Паслер.

По словам губернатора, пострадавшие получат 20 тысяч рублей на человека. «При утрате имущества — от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», — добавил он.

Ранее стало известно, что Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. «Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что все пункты временного размещения (ПВР) должны быть оборудованы всем необходимым для проживания.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.