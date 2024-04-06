Выплаты пострадавшим от паводка в российском регионе увеличили в два раза

Губернатор Оренбургской области Паслер увеличил выплаты пострадавшим от паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что все пункты временного размещения (ПВР) должны быть оборудованы всем необходимым для проживания.

«Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — приводит пресс-служба правительства региона слова Паслера.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.