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15:16, 6 апреля 2024Россия

Появились подробности операции раненного в живот губернатора Мурманской области

Главврач Ширяев: мурманского губернатора Чибиса оперировали 1 час 15 минут

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля совершили покушение, прооперировали за 1 час 15 минут. Подробности об этом привел главврач Апатитско-Кировской Центральной больницы Андрей Ширяев, пишет РЕН ТВ.

«Его очень быстро доставили [до больницы]. Фактически это заняло 10-12 минут, и здесь его уже ждала бригада», — рассказал медик.

Ширяев добавил, что губернатора сразу же отправили в операционную, минуя приемный покой. Операцию проводил заведующий хирургическим отделением больницы Вячеслав Алексеев со стажем более десяти лет.

Покушение на губернатора Мурманской области было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии.

Сам губернатор на следующее утро после случившегося пришел в себя и записал видеообращение из палаты интенсивной терапии. Он поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии. Врачи оценивают состояние Чибиса как тяжелое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников.

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      Анастасия Шейкина
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