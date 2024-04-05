В Мурманске сообщили о тяжелом состоянии пережившего покушение губернатора

Глава Минздрава Мурманской области Панычев: состояние Чибиса остается тяжелым

Состояние пережившего покушение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса остается тяжелым. Слова главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева приводит Telegram-канал «Оперштаб Мурманск».

4 апреля житель города Апатиты воткнул нож в живот главы региона во время встречи Чибиса с горожанами. Свой поступок он объяснил приказом звучавшего в его голове голоса.

Состояние губернатора соответствует тяжести ранения и стабильно в динамике, уточнил Панычев.

После покушения на Чибиса в Кремле заявили, что соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин позвонит Чибису, как только представится возможность.