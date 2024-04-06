Профессор НИУ ВШЭ Шабанова: россияне начали реже выбрасывать ненужные вещи

Профессор НИУ ВШЭ Марина Шабанова выяснила, что россияне начали реже выбрасывать ставшие ненужными вещи. Результаты ее исследования публикует РБК.

Преимущественно соотечественники готовы бесплатно отдать утратившие для них актуальность вещи в хорошем состоянии друзьям, знакомым и соседям. Так поступает 41 процент респондентов. В то же время 32 процента опрошенных предпочитают отдавать их членам семьи, а 24 процента — жертвуют незнакомцам.

«Несмотря на то что способствующая среда для этичной утилизации в России развита пока слабо, в целом россияне весьма широко включены в разнообразные практики в сфере обращения с утратившими потребительскую ценность, но не утратившими потребительских качеств вещами», — говорит в своем исследовании Шабанова.

Согласно полученным данным, только семь процентов соотечественников продают ненужные вещи. В то же время 19 процентов — каждый пятый участник проведенных опросов — выбрасывают.

В марте сообщалось, что в мире выросли продажи поношенной одежды.