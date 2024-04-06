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19:51, 6 апреля 2024Россия

Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

Информация ГУР Украины об ударе по нефтепроводу в Азове является фейком
Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону. Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

Информация Главного управления разведки (ГУР) МО Украины об ударе по нефтепроводу в Ростовской области является фейком. Данные сведения опровергла представитель региональных властей Юлия Насулина, сообщает РИА Новости

«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — заявила представитель.

Отмечается, что утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства была опубликована информация о подрыве нефтяного трубопровода в Азове.

Ранее в Азове произошел пожар. Уточняется, что очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе, который возник из-за загоревшихся на предприятии поддонов.

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      Виктория Кондратьева
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