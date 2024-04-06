Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 6 апреля 2024Россия

Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

88 пациентов перевели в другие медучреждения из зоны подтоплений в Орске

Фото: РИА Новости

Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске после прорыва дамбы в Оренбургской области. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города», — заявил Кузнецов.

При этом собеседник агентства отметил, что остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и обладают необходимыми ресурсами для оказания помощи местным жителям.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России (МЧС) заявили, что из зоны подтопления в Орске эвакуировали 1121 человек. В это число входит 331 ребенок.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе. Что рассказали об атаке в ГУР?

      В США рассказали об усилении огневой мощи России с помощью авиабомб

      Названы главные причины потери багажа в аэропортах

      В Госдуме отреагировали на признание Киевом ударов по российскому нефтепроводу

      Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

      Во Франции заявили о признании СМИ возможного прорыва фронта на Украине

      Чемпион ОИ из США поддержал отстраненного от отбора на Игры российского борца

      В Таджикистане оценили решение Турции об отмене безвизового режима

      ВСУ обстреляли жилой дом в российском регионе

      В МЧС Марий Эл прокомментировали сообщения о разрушении пруда паводком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше