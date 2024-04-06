Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске

88 пациентов перевели в другие медучреждения из зоны подтоплений в Орске

Шесть медицинских учреждений оказались в зоне подтопления в Орске после прорыва дамбы в Оренбургской области. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«88 пациентов, в том числе один ребенок, переведены в другие стационары города», — заявил Кузнецов.

При этом собеседник агентства отметил, что остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и обладают необходимыми ресурсами для оказания помощи местным жителям.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России (МЧС) заявили, что из зоны подтопления в Орске эвакуировали 1121 человек. В это число входит 331 ребенок.