В МЧС назвали количество эвакуированных из зоны подтопления в Орске

В МЧС заявили об эвакуации 1121 человека в Орске

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России (МЧС) заявили, что из зоны подтопления в Орске, Оренбургская область, эвакуировали более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, из затопленных районов города уже эвакуирован 1121 человек. В это число входит 331 ребенок. В МЧС также назвали количество людей, находящихся в центрах временного размещения. В рамках эвакуации туда перевезены 283 человек, в том числе 77 детей.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

Ранее стало известно, что еще три поселка в Орске оказались под угрозой подтопления после прорыва дамбы. В мэрии заявили, что опасность подтопления существует в городских поселках Строитель, Рабочий и на улицах Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель.

