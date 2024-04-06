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16:50, 6 апреля 2024Россия

Три поселка в Орске оказались под угрозой подтопления

Поселки Строитель, Рабочий и Никель в Орске оказались под угрозой подтопления

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Три поселка в Орске оказались под угрозой подтопления после прорыва дамбы, защищавшей населенные пункты в Оренбургской области от реки Урал. Об этом РИА Новости рассказали в мэрии города.

«Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель», — пояснили в мэрии агентству. При этом отмечается, что местных жителей активно призывают к эвакуации. В то же время продолжается перемещение жителей Старого города, где расположены попавшие в зону затопления поселки.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье введен режим межсетевого роуминга в период ЧС из-за прорыва дамбы. Так, на фоне подтопления оборудования каждый оператор связи начнет обслуживать всех абонентов на всей территории области.

В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию с подтоплением в старой части города Орска, где произошел прорыв дамбы.

В то же время глава Оренбурга Сергей Салмин снова потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки. Прокуратура, объясняя причину прорыва дамбы, заявила, что ЧП было вызвано несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС. Согласно последним данным, число жертв ЧП выросло до четырех человек.

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      Алина Гостева
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