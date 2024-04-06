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10:01, 6 апреля 2024Экономика

США нарастили импорт удобрений из России до максимума с лета 2023 года

США нарастили импорт удобрений из России до максимума с июня 2023 года

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

США нарастили импорт удобрений из России до максимальных значений с июня 2023 года. В стоимостном выражении по итогам февраля импорт составил 158,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской службы.

В июне прошлого года объем покупок составил 158,7 миллиона долларов. С января по февраль этого года Штаты увеличили свои покупки более чем вдвое. Больше всего из России в США было импортировано азотных и калийных удобрений — их поставки идут практически беспрерывно.

Помимо этого, спросом в Штатах пользуются комбинированные минеральные российские удобрения, удобрения животного и растительного происхождения, а также фосфорные удобрения.

Всего за 2023 год США приобрели у России удобрения почти на 1,4 миллиарда долларов. Штаты занимают второе место в общем импорте подкорморк России с долей 15 процентов, первое место у Канады — с долей 48 процентов и объемами экспорта в 4,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года доходы российских экспортеров от продажи древесины в дружественные страны выросли на треть в сравнении с показателем досанкционного 2021-го и достигли уровня в четыре миллиарда долларов в денежном выражении.

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      Анастасия Шейкина
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