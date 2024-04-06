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14:37, 6 апреля 2024Россия

Военкор сообщил об участии американцев в атаке на Белгородскую область

Военкор Поддубный: американцы участвовали в атаке на Белгородскую область

Кадр: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

В атаке на Белгородскую область участвовали американцы. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Свои данные он подтвердил видеозаписью, снятой нашлемной камерой украинских боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию региона России. На ней слышна речь на английском языке.

Помимо этого, на границе специалисты находят фрагменты экипировки, личных вещей, а также документов и вооружения, которые позволяют ответить на многие вопросы, добавил военкор.

«Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов», — написал Поддубный.

Ранее румынские наемники из группы Battlegroup Getica заявили, что участвовали в атаках на российские приграничные регионы совместно с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Представители группы также опубликовали в соцсетях видео атак и обстрелов приграничных российских регионов.

Как отмечал президент России Владимир Путин, разведка получила сведения о попытках ВСУ прорваться через границы Белгородской и Курской областей за две недели до начала операции.

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      Анастасия Шейкина
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