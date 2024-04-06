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13:23, 6 апреля 2024Россия

Строивший дамбу в Орске специалист назвал возможную причину ее прорыва

РЕН: человеческий фактор мог стать причиной прорыва дамбы в Орске

Кадр: МЧС России

Участвовавший в постройке дамбы в Орске директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров назвал возможную причину ее прорыва. Его комментарий приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

По словам специалиста, в результате инцидента гребень дамбы остался целым. В то же время он отметил, что внутри сооружение промыло, основой чего мог стать человеческий фактор. Так, например, дамбу могли пробурить для сбрасывания сточных вод. Кроме того, согласно одной из версий, дамбу могли повредить грызуны.

Также Комаров высказался о способе устранить последствия ЧС. «Сейчас единственное, что можно сделать — уменьшить приток, засыпав бутовым камнем. Потом с мокрой стороны можно было бы его забить более мелким грунтом, допустим отсевом или песком», — заявил он.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Оренбургской области.

При этом вода в реке Урал начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске. Отмечается, что по данным на утро 6 апреля уровень воды составил 828 сантиметров, а опасной считается отметка 930 сантиметров.

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      Алина Гостева
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