В Чечне запретят слишком быструю и слишком медленную музыку

Дадаев: музыка в Чечне будет соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту

Министерство культуры Чечни сообщило о решении наложить ограничения на исполняемую в регионе музыку. Об этом сообщает «Грозный-информ».

В ходе расширенного совещания с руководителями творческих коллективов глава ведомства Муса Дадаев озвучил окончательное решение, согласованное с главой республики Рамзаном Кадыровым, о запрете слишком быстрой и слишком медленной музыки. Согласно ему, «впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту».

Кроме того, в министерстве ведется работа по «вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму, исполняемых произведений».

«Музыкальная культуры чеченцев была разнообразной по темпу и методике. Мы должны нести в народ и в будущее наших детей — культурное наследие чеченского народа», — подчеркнул Дадаев.

В прошлом году экс-министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев пригласил к себе чеченских певцов, публикующих свои выступления в соцсетях, и напомнил им о комиссии, с которой стоит согласовывать репертуар. Комиссия проверяет в том числе аккомпанемент и слова песни. Музыка может выйти «в народ» только после одобрения, заявил министр.

Позже в Министерстве культуры Чечни требование согласовывать репертуар песен с комиссией объяснили стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры.