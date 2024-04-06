Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 6 апреля 2024Россия

В ДНР заявили о кадровом дефиците в ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: украинская армия испытывает кадровый дефицит

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают кадровый дефицит, считает советник главы Донецкой народной республике (ДНР) Ян Гагин. Об этом пишет РИА Новости.

«Недооценивать противника нельзя. Техника у них еще есть на самом деле. Отчасти есть и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику», — сказал Гагин.

По его словам, из-за кризиса призывного ресурса на Украине возникают проблемы. На передовой, как правило, находятся мобилизованные украинцы, которые практически не имеют никакой подготовки, а боеспособных частей не так много.

Ранее Гагин сообщал, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям, из-за чего мирные жители в панике бегут из города.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемый рассказал о подготовке к нападению на российского губернатора

      Российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре

      СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в российском городе

      В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС

      Выплаты пострадавшим от паводка в российском регионе увеличили в два раза

      Число жертв прорыва дамбы в Орске возросло

      Вода в Урале начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске

      В прокуратуре объяснили причину прорыва дамбы в российском городе

      Напавший на российского губернатора с ножом принимал сильнодействующие препараты

      В ДНР заявили о кадровом дефиците в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше