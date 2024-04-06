В ДНР заявили о кадровом дефиците в ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: украинская армия испытывает кадровый дефицит

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают кадровый дефицит, считает советник главы Донецкой народной республике (ДНР) Ян Гагин. Об этом пишет РИА Новости.

«Недооценивать противника нельзя. Техника у них еще есть на самом деле. Отчасти есть и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику», — сказал Гагин.

По его словам, из-за кризиса призывного ресурса на Украине возникают проблемы. На передовой, как правило, находятся мобилизованные украинцы, которые практически не имеют никакой подготовки, а боеспособных частей не так много.

Ранее Гагин сообщал, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям, из-за чего мирные жители в панике бегут из города.