В России ввели штраф за самовольную замену газового оборудования

В России ввели штраф в 500 тыс руб за самовольную замену газового оборудования

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за замену газового оборудования в домах и квартирах без привлечения специалистов. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон внес изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Теперь он дополнен новыми положениями, которые ввели штрафы до 500 тысяч рублей за самовольную переустановку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Ранее КоАП наказывал только за уклонение от замены такого оборудования.

Размеры этих штрафов также кратно увеличились. Теперь граждане заплатят за отказ от замены газового оборудования от 5 до 10 тысяч рублей, при том, что ранее штраф составлял 1-2 тысячи рублей. Должностные лица заплатят за это нарушение то 25 до 100 тысяч рублей, вместо 5-20 тысяч. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей вместо 40-100 тысяч.

Также повышены штрафы за недопуск газовщиков в квартиру. Для физических лиц новое взыскание составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных — от 25 до 100 тысяч, а юридические лица будут должны заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее президент России Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки до одного миллиона рублей. До этого штрафы для граждан за несоблюдение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, составляли 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.