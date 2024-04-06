Стали известны спасшие жизнь мурманскому губернатору обстоятельства

Главврач Апатитско-Кировской ЦРБ: Чибиса спасло, что ему сразу провели операцию

Главный врач Апатитско-Кировской Центральной республиканской больницы (ЦРБ) Юрий Ширяев рассказал, что жизнь мурманскому губернатору Андрею Чибису, который в результате нападения в четверг вечером получил ножевое ранение, спасло то, что его максимально быстро доставили из Апатитов в соседний Кировск и сразу провели операцию. Об обстоятельствах спасения политика стало известно.

«Губернатора доставили максимально быстро, он практически сразу был поднят в операционную», — заявил Ширяев. По его словам, операция длилась 1 час 15 минут, политика оперировал заведующий хирургическим отделением.

«Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию», — подчеркнул Ширяев.

Вечером 4 апреля 42-летний россиянин Александр Быданов ранил Андрея Чибиса ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. На допросе мужчина рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравился как политик. Его арестовали на два месяца.