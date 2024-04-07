Белоруссия получила от России четыре вертолета Ми-35М

В Белоруссию поступили переданные Россией четыре вертолета Ми-35М

В Белоруссию поступила очередная партия вертолетов Ми-35М, переданных Россией. В Telegram-канале министерства обороны республики уточняется, что страна получила четыре машины, приземлившиеся на одном из аэродромов ВВС и войск ПВО.

«Воздушные суда пилотировали белорусские летчики, прошедшие обучение в учебном центре Вооруженных сил Российской Федерации. Маршрут перелета составил более 2000 километров», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что Ми-35М внешне похож на Ми-24, но отличается от него «новейшей электроникой и современными приборами». Кроме того, он готов выполнять боевые задачи практически в любых условиях.

«Постановка на вооружение новейших вертолетов — это знаковое событие и для вооруженных сил в целом. В ближайшем будущем новые Ми-35М будут заступать на боевое дежурство и полноценно участвовать в других мероприятиях боевой подготовки», — заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович.

Первая партия Ми-35 поступила в Белоруссию в августе 2023 года. Машины отправились в республику в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил страны и военно-технического развития с Российской Федерацией.