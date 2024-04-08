Министр туризма Сахалинской области заявил о планах по реконструкции маяка Анива

В России реконструируют популярный среди блогеров маяк Анива на полуострове Сахалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

Как рассказал спикер, проектировщики, экологи и инженеры уже приступают к созданию плана по восстановлению объекта, расположенного на скале Сивучья. «Для этого они посетили один из самых популярных туристических объектов Сахалина, осмотрели и оценили его состояние», — поделился Лазарев.

Он отметил, что к проекту также присоединятся местные историки и краеведы, которые отобрали экспонаты для будущего музея. Формальная процедура передачи закончится до конца апреля, и маяк будет закрыт для посещения на время реконструкции.

Передать маяк Анива от военных в собственность Сахалинской области распорядился президент России Владимир Путин по просьбе губернатора Валерия Лимаренко. Отмечается, что власти региона планируют вернуть объекту первоначальный архитектурный облик, при этом сохранив его аутентичность.

Маяк Анива был сооружен в 1939 году на одноименном мысе, который располагается в труднодоступном месте. Добраться к маяку возможно на лодках, к нему регулярно организуются экскурсионные туры. За последние годы объект стал очень популярен у туристов и блогеров.