Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:45, 8 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян поделилась снимками в бикини

Телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в бикини со змеиным принтом

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 43-летняя предпринимательница показала стройную фигуру в бикини собственного бренда Skims, оформленном змеиным принтом и тонкими завязками. Ее образ дополнили ковбойская шляпа черного цвета и два золотых чокера с подвеской в виде крестов.

Поклонники оценили фото бизнесвумен в комментариях под постом. «Королева», «Красотка», «Шикарное тело», «Ты идеальна», «Оператору можно только позавидовать», — писали они.

Ранее пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян. Поклонники бизнесвумен обратили внимание на ее неестественную фигуру. Критике подверглись образы Кардашьян в белом корсете Mugler и кружевном черном платье Balenciaga.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник СК в отставке скрылся из-за обвинений по уголовному делу. ФСБ нашла его в зоне СВО

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Задержание ФСБ и МВД пособников украинских аферистов попало на видео

      В российском городе началась эвакуация после перелива воды через дамбу

      Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

      Москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах

      Россиянин получил штраф за «ковыряние в носу»

      В российском городе загорелся прогулочный теплоход

      Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

      Пассажирский самолет сел во время шторма, отскочил от земли и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше