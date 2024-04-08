Ким Кардашьян поделилась снимками в бикини

Телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в бикини со змеиным принтом

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 43-летняя предпринимательница показала стройную фигуру в бикини собственного бренда Skims, оформленном змеиным принтом и тонкими завязками. Ее образ дополнили ковбойская шляпа черного цвета и два золотых чокера с подвеской в виде крестов.

Поклонники оценили фото бизнесвумен в комментариях под постом. «Королева», «Красотка», «Шикарное тело», «Ты идеальна», «Оператору можно только позавидовать», — писали они.

Ранее пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян. Поклонники бизнесвумен обратили внимание на ее неестественную фигуру. Критике подверглись образы Кардашьян в белом корсете Mugler и кружевном черном платье Balenciaga.