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17:08, 8 апреля 2024Путешествия

Мужчина поехал в отпуск мечты, увидел леопарда и не выжил

Британский турист поехал в отпуск мечты в Зимбабве, увидел леопарда и не выжил

Фото: Bob Brewer / Unsplash

Турист из Великобритании поехал в отпуск мечты в Зимбабве, чтобы увидеть леопарда, и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Yahoo News UK.

Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако расследование дела завершили только сейчас. 74-летний Эндрю Слейтер, заядлый путешественник из Саутгемптона, решил отправиться в сафари-тур в Африку.

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Как пишет источник, британцу удалось осуществить мечту и сфотографировать леопарда, но через несколько дней у мужчины случился сердечный приступ. Туриста доставили в больницу в городе Виктория-Фолс, спасти его не удалось.

Ранее другая пожилая туристка отправилась в сафари со слонами в Африке и не выжила. Дикое животное погналось за открытым автомобилем с путешественниками и перевернуло его.

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      Марина Черняк
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