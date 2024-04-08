Постпред США при НАТО понадеялась на одобрение помощи Украине в апреле

Постпред США при НАТО Смит: Конгресс может одобрить помощь ВСУ в конце апреля

Конгресс США может одобрить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце апреля. На это понадеялась постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, передает ее слова РИА Новости.

«Я очень надеюсь, мы все надеемся, что дополнительная помощь пройдет не позднее конца этого месяца», — рассказала постпред. С соответствующим заявлением Смит выступила в рамках конференции по случаю 75-летия Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянсу следует оказывать поддержку Киеву еще много лет. Он также выразил мнение, что к июлю члены альянса придут к договоренности о долгосрочном финансировании Киева. Также Столтенберг добавил, что мирное урегулирование конфликта он видит только на условиях Киева.