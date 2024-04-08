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16:07, 8 апреля 2024Россия

Россиянину пришлось ампутировать ногу из-за незамеченного врачами тромбоза

Новосибирцу пришлось ампутировать ногу из-за незамеченного врачами тромбоза

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жителю Новосибирска пришлось ампутировать ногу после того, как врачи несколько раз поставили неправильный диагноз. Они несколько раз не заметили у мужчины тромбоз. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, зимой 2022 года россиянин почувствовал резкую боль в правой голени, которая буквально его обездвижила. Колено отекло, голень распухла, на ней появилось пугающее бордовое пятно. Боль не отступала несколько часов. Медики скорой помощи диагностировали растяжение коленного сустава и дорсопатию позвоночника, поставили обезболивающий укол и уехали.

Но спустя некоторое время боль вернулась. Новосибирец обратился к фельдшерам скорой еще раз — те поставили тот же диагноз и рекомендовали посетить травмпункт. Мужчина так и сделал: там врач предварительно поставил тромбоз вен и назначил госпитализацию.

Россиянин сам пришел в приемное отделение ГКБ № 1 на ультразвуковое сканирование вен — там тромбоз не подтвердился. Дежурный врач поставил другой диагноз и выписал таблетки.

На пятый день мучительных болей мужчина поехал в платную клинику, к тому моменту его стопа уже потеряла чувствительность. После осмотра врачи срочно прооперировали пациента и удалили из ноги отмершие ткани. Затем провели еще две операции. В результате мужчине ампутировали голень. Он стал инвалидом третьей группы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени женщине провели операцию и оставили обугленную дыру на спине.

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      Анна Щербакова
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