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14:50, 8 апреля 2024Россия

Российские войска улучшили положение под Авдеевкой

Минобороны: армия России улучшила положение по переднему краю под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В течение минувших суток на указанном участке линии боевого соприкосновения было отражено пять контратак противника, отметили в военном ведомстве.

Потери украинских войск за сутки на авдеевском направлении составили до 325 человек. Помимо этого, Вооруженные силы Украины потеряли шесть единиц бронетехники и два артиллерийских орудия, в том числе американскую гаубицу М777.

Ранее Минобороны сообщило о применении российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации тактики «огненной карусели» при атаке на украинские позиции. Тактика представляет собой непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. С помощью «огневой карусели» бойцам удалось уничтожить замаскированные позиции противника.

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      Алан Босиков
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