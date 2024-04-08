«Ростех» увеличит выпуск гранатометных выстрелов

«Ростех»: выпуск выстрелов к автоматическим и подствольным гранатометам увеличат

«Ростех» увеличит выпуск выстрелов к подствольным и автоматическим гранатометам из-за их востребованности. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«В прошлом году мы нарастили производство выстрелов к автоматическим и подствольным гранатометам в пять раз. Это по сравнению с периодом до начала СВО. И планируем дальше наращивать выпуск таких боеприпасов в связи с большой востребованностью», — сказал он.

По словам Оздоева, гранатометы повышают наступательный потенциал российских войск в ближней тактической зоне.

В зоне спецоперации активно применяют подствольные гранатометы ГП-25, ГП-30 и ГП-34, которые устанавливают на автоматы Калашникова. Также Вооруженные силы России используют автоматические гранатометы АГС-17 и АГС-30.

В феврале стало известно, что Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева разработала дистанционно управляемый боевой модуль с автоматическим гранатометом для вооружения роботизированных платформ.