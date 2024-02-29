Российских роботов вооружат гранатометами

ВАМТО разработала боевой модуль с гранатометом для боевых роботов

Военная академия материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева разработала дистанционно управляемый боевой модуль с автоматическим гранатометом для вооружения роботизированных платформ. Устройство модуля описали в документе, опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности.

«Боевой модуль робототехнического комплекса с дистанционным наведением и ведением огня содержит легкобронированную машину с установленным на ней двигателем, трансмиссией, ходовой частью с движителем, вооружением и аппаратурой управления. Штатная рама автоматического гранатомета АГС-17 жестко закреплена в верхней части комплекса», — говорится в документе.

Авторы изобретения отмечают, что их разработка отличается от подобных комплексов простой конструкцией. Также перспективное изделие не подразумевает наличия башни, для размещения в которой конструкцию оружия потребовалось бы изменить.

Для наведения гранатомета используется шаговый двигатель, который меняет положение АГС-17 при помощи шестерен и червячной передачи. В торце станка гранатомета установлен электронный блок, который управляет двигателем наведения и блоком спуска.

Ранее в феврале стало известно, что после модернизации в зону проведения специальной военной операции поставят роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350, которая сможет нести 400 килограммов груза.